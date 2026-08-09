على الجبهات الـ3.. أميركا ترغب

أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة ترغب في أن تنهي إسرائيل القتال على الجبهات الثلاث النشطة، وهي الرسالة التي نقلها قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، خلال زيارته إلى إسرائيل في عطلة نهاية الأسبوع.



وبحسب القناة، أبلغ الجيش الإسرائيلي الجانب الأميركي بأنه يحتفظ بخيار التدخل في إيران إذا أظهرت المعلومات الاستخباراتية أن طهران تواصل مساعيها لامتلاك أسلحة نووية وإعادة تأهيل منظومتها للصواريخ الباليستية.



أما في لبنان، فيطالب الأميركيون الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من نقاط إضافية في المنطقة الأمنية جنوب البلاد، فيما يطالبون في غزة بإحراز تقدم ودخول القوة متعددة الجنسيات، التي تضم حاليًا مئات الجنود من المغرب وأوغندا.



ونقلت القناة عن ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي قوله إن الرسالة الأميركية للجيش الإسرائيلي تتمثل في المضي قدمًا نحو إغلاق الجبهات الثلاث.