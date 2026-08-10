بزشكيان يكشف تفاصيل لقاء الـ7 ساعات.. ماذا أوصى خامنئي؟

وصفه بـ«الجيد جداً» مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، استمر نحو 7 ساعات، وجرى خلاله بحث عدد من القضايا المتعلقة بالبلاد.
وقال بزشكيان إن خامنئي شدد خلال اللقاء على ضرورة الحفاظ على الوحدة والانسجام الداخلي، محذراً من محاولات العدو استغلال الانقسامات وإثارتها داخل إيران.
وأكد الرئيس الإيراني أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعزيز التماسك الداخلي وتوحيد المواقف، في ظل ما وصفه بمحاولات تستهدف إثارة الانقسام داخل البلاد.
تراجعت أسعار الذهب اليوم، وسط سعي المستثمرين لجني الأرباح بعد أن ارتفع سعره إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين في الجلسة السابقة، إثر بيانات تضخم قوضت توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للفائدة في أيلول.
قالت وزارة الدفاع السعودية: "عقد في قيادة الأسطول الغربي بمدينة جدة اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات (MMDC)، بمشاركة ممثلين عن 39 دولة شقيقة وصديقة، في خطوة رئيسية نحو تفعيل التحالف".