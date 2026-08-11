الذهب والنفط.. كم سجّلت الأسعار؟

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت عند 87.81 دولارًا للبرميل، في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي عند 82.20 دولارًا.

وارتفع الخامان ‌القياسيان بأكثر من 5% أمس إلى أعلى مستوياتهما منذ 31 تموز.

إلى ذلك، ارتفعت أسعار إلى أعلى مستوياتها في تسعة أسابيع، مدعومة بزخم شرائي قوي وترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية التي قد تعطي مؤشرات على مسار أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4376.56 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة 0.5% إلى 4419.70 دولارًا.