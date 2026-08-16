غارات على لبنان.. إسرائيل تروي وواشنطن توافق

أفادت صحيفة "هآرتس" بأن طلبت من توضيحات بشأن سلسلة التي شنتها على خلال اليومين الماضيين.



وبحسب الصحيفة، قدمت للإدارة الأميركية تفسيراً للأسباب التي دفعتها إلى تنفيذ ، فيما قبلت الرواية المتعلقة بأن التحركات تستهدف نشاطاً مرتبطاً بـ" ".



وأضافت "هآرتس" أن الإدارة الأميركية تتوقع في المقابل ألا تعرقل إسرائيل تحركاتها السياسية والدبلوماسية الإضافية في المنطقة، في ظل مساعي واشنطن لدفع عدد من الملفات الإقليمية قدماً.