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الحرس الثوري: أسقطنا مسيرة أميركية من نوع MQ9
الحرس الثوري: أسقطنا مسيرة أميركية من نوع MQ9
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القيادة المركزية الأميركية: الضربات على إيران تأتي بعد محاولات هجومية للحرس الثوري مؤخرا استهدفت حركة الملاحة في مضيق هرمز
2026-09-01 | 12:32
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القيادة المركزية الأميركية: الضربات على إيران تأتي بعد محاولات هجومية للحرس الثوري مؤخرا استهدفت حركة الملاحة في مضيق هرمز
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