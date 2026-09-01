القيادة المركزية الأميركية: الضربات على إيران تأتي بعد محاولات هجومية للحرس الثوري مؤخرا استهدفت حركة الملاحة في مضيق هرمز

هيئة البث الاسرائيلية: نتنياهو التقى مساء اليوم السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى والسفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي اللذين يقودان المحادثات بين إسرائيل ولبنان