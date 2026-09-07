ارتفاع النفط واستقرار الذهب.. كم بلغ سعر الأونصة؟

واصلت أسعار ارتفاعها ، مع تصاعد المخاوف من اضطراب طويل الأمد في إمدادات جراء الهجمات المتبادلة بين وإيران ​على سفن في ومناطق أخرى.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 52 ‌سنتا أو 0.54 بالمئة إلى 96.80 للبرميل بحلول الساعة 23:54 بتوقيت غرينتش، بينما صعد خام غرب الوسيط الأميركي 66 سنتا أو 0.72 بالمئة إلى 92.14 دولار للبرميل.



من جهة أخرى، استقرت أسعار ، بينما يترقب المتعاملون بيانات تضخم أميركية مهمة من المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات ‌على مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).



واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4424.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:25 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم الأول 0.1 بالمئة إلى 4471.60 ⁠دولار.