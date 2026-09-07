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عربي و دولي

ارتفاع النفط واستقرار الذهب.. كم بلغ سعر الأونصة؟

2026-09-07 | 01:21
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ارتفاع النفط واستقرار الذهب.. كم بلغ سعر الأونصة؟
ارتفاع النفط واستقرار الذهب.. كم بلغ سعر الأونصة؟

واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم، مع تصاعد المخاوف من اضطراب طويل الأمد في إمدادات الشرق الأوسط جراء الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران ​على سفن في مضيق هرمز ومناطق أخرى.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 52 ‌سنتا أو 0.54 بالمئة إلى 96.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 23:54 بتوقيت غرينتش، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتا أو 0.72 بالمئة إلى 92.14 دولار للبرميل.

من جهة أخرى، استقرت أسعار الذهب اليوم، بينما يترقب المتعاملون بيانات تضخم أميركية مهمة من المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات ‌على مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4424.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:25 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.1 بالمئة إلى 4471.60 ⁠دولار.
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