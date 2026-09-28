روبيو وبن فرحان يبحثان تطورات المنطقة.. وهرمز وباب المندب على الطاولة

وتناول اللقاء أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة والأوضاع في اليمن والجهود المبذولة حيالها.
كما بحث الجانبان أهمية حماية أمن الملاحة وحرية العبور في الممرات المائية الدولية، ولا سيما مضيقَي هرمز وباب المندب، بما يسهم في استقرار المنطقة واستمرارية حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
وأكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين السعودية والولايات المتحدة حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم المساعي الدبلوماسية لمعالجة الأزمات الإقليمية وتعزيز الأمن والسلام والاستقرار.