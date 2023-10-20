بالفيديو - متظاهرون في مصر يهتفون لنصرالله: "اضرب اضرب تل أبيب"

وفي وقت سابق، تظاهر عشرات آلاف المصريين في ميدان التحرير ومختلف أنحاء مصر دعمًا لغزة في اليوم الرابع عشر من الغارات الإسرائيلية العنيفة المستمرة على القطاع.

وعلى الرغم من أن التظاهرات محظورة في مصر منذ العام 2013، الا أن تظاهرة كبيرة تضم الالاف خرجت بعد صلاة الجمعة من الجامع الأزهر وتمكن عدد كبير من المشاركين فيها من الوصول الى ميدان التحرير في قلب القاهرة، بؤرة ثورة العام 2011 التي أسقطت حسني مبارك.