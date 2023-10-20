الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

بالفيديو - متظاهرون في مصر يهتفون لنصرالله: "اضرب اضرب تل أبيب"

2023-10-20 | 14:53
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بالفيديو - متظاهرون في مصر يهتفون لنصرالله: &quot;اضرب اضرب تل أبيب&quot;
بالفيديو - متظاهرون في مصر يهتفون لنصرالله: "اضرب اضرب تل أبيب"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشبّان مصريين يهتفون للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، خلال تظاهرة تضامنية مع قطاع غزة إثر الغارات الإسرائيلية العنيفة، حيث رددوا شعارات: "اضرب ضرب تل أبيب.. اضرب اضرب يا نصرالله" و"اسمع صوت الشعب الحر".

وفي وقت سابق، تظاهر عشرات آلاف المصريين في ميدان التحرير ومختلف أنحاء مصر دعمًا لغزة في اليوم الرابع عشر من الغارات الإسرائيلية العنيفة المستمرة على القطاع.

وعلى الرغم من أن التظاهرات محظورة في مصر منذ العام 2013، الا أن تظاهرة كبيرة تضم الالاف خرجت بعد صلاة الجمعة من الجامع الأزهر وتمكن عدد كبير من المشاركين فيها من الوصول الى ميدان التحرير في قلب القاهرة، بؤرة ثورة العام 2011 التي أسقطت حسني مبارك.

بالفيديو - متظاهرون في مصر يهتفون لنصرالله: "اضرب اضرب تل أبيب"

عربي و دولي

نصرالله

حزب الله

تل ابيب

إسرائيل

لبنان

مصر

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان خلال انطلاق قمة الخليج - آسيان في الرياض : ندعم الوصول لحل دائم للقضية الفلسطينية و نرفض استهداف المدنيين في غزة
بالفيديو - النائب الأردني محمد الظهراوي: كل طفل وانسان في الأردن مع المقاومة ... والشعب الاردني سيقتلع السفارة الاسرائيلية بأسنانه

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023