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عربي و دولي

الشرطي الاميركي المدان بقتل جورج فلويد يتعرض للطعن في السجن

2023-11-25 | 02:07
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الشرطي الاميركي المدان بقتل جورج فلويد يتعرض للطعن في السجن
الشرطي الاميركي المدان بقتل جورج فلويد يتعرض للطعن في السجن

الشرطي الاميركي المدان بقتل جورج فلويد يتعرض للطعن في السجن

تعرض الشرطي الأميركي ديريك شوفين المدان بقتل الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد، للطعن والإصابة على يد نزيل آخر في سجن اتحادي في أريزونا بجنوب غرب الولايات المتحدة، حسب ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز الجمعة.

وكان مقتل فلويد قد تسبب بحركة كبيرة مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة.

وكتبت الصحيفة الأميركية أن شوفين “تعرض للطعن الجمعة في سجن اتحادي في توكسون بولاية أريزونا، حسب شخصين مطلعين على هذا الأمر”.

وأرسلت سلطات السجون الفدرالية الأمريكية بيانا لوكالة فرانس برس أكدت فيه وقوع “اعتداء” من دون تحديد اسم الضحية.

وذكرت أن موظفين في السجن “اتخذوا إجراءات لإنقاذ حياة سجين” مؤكدة استدعاء الخدمات الطبية الطارئة.

وأضافت أن السجين نُقل إلى “مستشفى محلي لتلقي العلاج والخضوع لفحوص”.

وقضى الأميركي من اصول افريقية جورج فلويد الذي كان يبلغ 46 عاما اختناقا في 25 أيار 2020 في مينيابوليس تحت ركبة الشرطي الأبيض الذي ركع حوالي عشر دقائق على عنقه.

وأدان قضاء مينيسوتا شوفين بالقتل بعد محاكمة كانت محط اهتمام عام 2021 وحكم عليه بالسجن 22 عاما ونصف عام.

ورفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي استئنافا قدمه شوفين ضد هذه الإدانة.

الشرطي الاميركي المدان بقتل جورج فلويد يتعرض للطعن في السجن

عربي و دولي

جورج فلويد

الشرطي الاميركي

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