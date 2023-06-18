رقصة دانييلا رحمة تتصدر وهي تعلق: ليلة مليئة بالحب والضحكات

فاجأت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، متابعيها على حسابها عبر انستغرام، بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتمايل وترقص بعفوية في احدى المناسبات.



وفي التفاصيل، وثقت دانييلا لحظات استعدادها لحضور احد الاعراس، اذ شاركت مع متابعيها لحظة وضعها الماكياج واعتماد تسريحة شعر بسيطة تليق بإطلالتها الانيقة، اذ ارتدت فستانا أسود طويل، يتميز بفتحة تصل لأعلى الساق.

وبعد ذلك، ظهرت دانييلا في حفل الزفاف وهي ترقص بعفوية وبسعادة كبيرة، اذ ارفقت الفيديو بتعليق باللغة الانكليزية قالت فيه: "ليلة مليئة بالحب والضحكات".

الفيديو لافى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذينن عبروا عن اعجابهم بإطلالة دانييلا وابدوا حبهم الكبير بها.