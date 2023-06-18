رقصة دانييلا رحمة تتصدر وهي تعلق: ليلة مليئة بالحب والضحكات

View this post on Instagram
A post shared by Daniella Rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)
A post shared by Daniella Rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)
لا يزال اسم الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني يتصدر حديث المتابعين، بعد أن كانت قد احتفلت بزواجها من الشاب كميل ابي خليل منذ اسابيع قليلة، في حفل زفاف ضخم اقيم بحضور الاهل والاقارب واصدقاء العروسين المقربين.
بعد أن أعلنت مؤخرا الفنانة اللبنانية اليسا، أن القضاء اللبناني أصدر حُكما لصالحها في أزمتها مع شركة "وتري"، حول أغنيتها "أنا وبس"، كشف محامي اليسا مارك حبقة تفاصيل جديدة حول الموضوع.
تحدثت الفنانة المصرية نيرمين الفقي خلال حلولها ضيفة ضمن أحد برامج قناة رؤيا الأردنية، عن عدم ممانعتها باتخاذ خطوة الزواج، مشيرة إلى أنها لم تقفل هذا الباب، لكنها تنتظر الشخص المناسب.