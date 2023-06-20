الاعلامية الاردنية لانا القسوس تحتفل بخطوبتها والجمهور يتفاعل
تصدر اسم الإعلامية الأردنية لانا القسوس الترند في العالم العربي، بعد إعلان خطوبتها مساء امس الاثنين، على المهندس الأردني ومدير شركة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية ياسر المناصير.
وفي التفاصيل، وثقت لانا القسوس خطوبتها بمجموعة صور نشرتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليشاركها الجمهور فرحتها.
وأرفقت لانا الصور بتعليق جاء فيه: ” تمت بحمد الله خطوبتي على من اختاره قلبي لأكمل معه بقية حياتي، أسأل الله التوفيق والسعادة وأن يجعله زوجا صالحا لي".
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على منشورات الاعلامية لانا القسوس.