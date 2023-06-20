الاعلامية الاردنية لانا القسوس تحتفل بخطوبتها والجمهور يتفاعل

وجهت الفنانة السورية سلاف فواخرجي رسالة لـ الاعلامية نضال الأحمدية ​بعد تصريحاتها الاخيرة عن اللاجئين السوريين، اذ عبرت عن انزعاجها من لاجئ سوري يعمل بائعا في لبنان بعدما لم يتعرف على "الشوكولا مو" التي طلبتها منه، وتطور الحديث بينهما ليرد "لبنان محافظة سورية" حسب ما قالت.