وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان شقيق رئيس دولة الامارات والنجوم ينعونه

وفي التفاصيل، أصدر ديوان الرئاسة بيان النعي الذي جاء فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم".

وبدوها شاركت الفنانة الاماراتية أحلام خبر إعلان الوفاة، وعلقت على حسابها عبر تويتر كاتبةً: "ان لله وإن إليه راجعون".

كما نعى الفنان الاماراتي حسين الجسمي الراحل وغرّد: "ان لله وإنا إليه راجعون.. اللهم اغفر لعبدك سعيد بن زايد آل نهيان".

و تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر الحزين، وقدموا التعازي بوفاة الراحل الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.