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فن

اليكم حقيقة وفاة الفنان السوري عباس النوري

2023-08-08 | 07:32
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اليكم حقيقة وفاة الفنان السوري عباس النوري
اليكم حقيقة وفاة الفنان السوري عباس النوري

انتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الفنان السوري عباس النوري إثر تعرّضه لوعكة صحية.

 

وفي التفاصيل، نفى الفنان عباس النوري شائعات، زعم مطلقوها أنه "فارق الحياة إثر تعرّضه لوعكة صحية"، بطريقة مضحكة.

ونشر الفنان السوري على حسابه عبر"فيسبوك"، تدوينة طمأن من خلالها متابعيه على صحته، حيث نشر صورة له بدا فيها بحالة معنوية مرتفعة رافعًا يديه عاليًا ومبتسمًا ابتسامة عريضة.

وكتب ساخرًا من مطلقي تلك الشائعات: "ما زلت على قيد المحبة.. الحمد لله.. شكرًا لرقي أفكار مطلقي الشائعات.. كل حبي أعز ما أملك".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تدوينة النوري، فكتبت زميلته الفنانة سحر فوزي معلقة: "كل السعادة لقلبك دمت معطاءً وفيًّا لرسالتك".


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