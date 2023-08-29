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فن

فنان شهير يتعرض لاصابة ويدخل المستشفى.. هذا وضعه الصحي

2023-08-29 | 06:17
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فنان شهير يتعرض لاصابة ويدخل المستشفى.. هذا وضعه الصحي
فنان شهير يتعرض لاصابة ويدخل المستشفى.. هذا وضعه الصحي

غادر المغني البريطاني إلتون جون، المستشفى في موناكو، التي أمضى فيها الليلة الماضية، إثر تعرضه لإصابات طفيفة جراء انزلاقه في منزله بمدينة نيس الفرنسية.

وفي التفاصيل، ذكر موقع Entertainment Tonight أن المغني نُقل إلى قسم العظام بمركز مستشفى الأميرة جريس في موناكو حيث عولج من إصابات طفيفة.

ونقل عن المتحدث باسم إلتون قوله: "يمكننا أن نؤكد أنه بعد انزلاقه بالأمس في منزله بجنوب فرنسا، زار إلتون المستشفى المحلي كإجراء احترازي".

وتابع: "بعد الفحوصات، خرج على الفور من المستشفى هذا الصباح وعاد الآن إلى المنزل وهو بصحة جيدة".

وكان بطل فيلم "روكيتمان" يقضي الصيف في فرنسا مع زوجته ديفيد فورنيش وابنيهما بعد الانتهاء من جولته الطويلة Farewell Yellow Brick Road في يوليو.

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فن و منوعات

فن

إلتون جون

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