محمود نصر يكشف سرا مؤثرا عن السلسلة التي يضعها دائما

وقال نصر، في اجابة على سؤل وجه له، ان السلسلة تحمل اسمه مع قصيدة للراحل محمود درويش، حكى فيها عن اسمه.

وتقول القصيدة، :"واسمي، وإن أخطأتُ لَفْظَ اسمي بخمسة أَحْرُفٍ أُفُقيّةِ التكوين لي: ميمُ/ المُتَيَّمُ والمُيتَّمُ والمتمِّمُ ما مضى حاءُ/ الحديقةُ والحبيبةُ، حيرتانِ وحسرتان ميمُ/ المُغَامِرُ والمُعَدُّ المُسْتَعدُّ لموته الموعود منفيّاً، مريضَ المُشْتَهَى واو/ الوداعُ، الوردةُ الوسطى، ولاءٌ للولادة أَينما وُجدَتْ، وَوَعْدُ الوالدين دال/ الدليلُ، الدربُ، دمعةُ دارةٍ دَرَسَتْ، ودوريّ يُدَلِّلُني ويُدْميني".