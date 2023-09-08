خالد القيش يعترف لأول مرة: هذا هو نجم سوريا الأول

في التفاصيل، أكد خالد خلال لقاء له مع برنامج "تفاعلكم" رفضه المشاركة في عملية دوبلاج أي عمل درامي، لاسيما بعد النجاح الذي حققه في دبلجة المسلسل التركي الشهير "حريم السلطان"، معتبرا أنه قدّم كل إمكانياته ولا يوجد جديد ليقدمه.

وأضاف أن الفنانة سلافة معمار هي أفضل زميلة له يقف أمامها ويقدم أفضل ما لديه من مواهب تمثيلية، وذلك بعد عدة مسلسلات قدماها مع بعضهما.

ووصف خالد القيش، الفنان السوري تيم حسن بأنه نجم سوريا الأول، بينما اختار الفنان فايز قزق بالأفضل والأقدر على تدريس مهنة التمثيل.

وحول سبب عدم ظهور زوجته في الإعلام، بيّن خالد أن ذلك يعود لرغبتها وهو بدوره لا يتدخل في ذلك، إذ تفضل أن تبقى "حرة" وبعيدة عن هذه الأجواء.

وقال الفنان السوري خالد القيش إن زوجته ترى أن مزاجيته هي الجانب السلبي في شخصيته.