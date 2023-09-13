نادين خوري تعترف لأول مرة: هذه مواصفات ممثلة سوريا الأولى

وفي التفاصيل، رفضت نادين الكشف عن تطورات شخصية "درية" التي ظهرت في الجزء الأول بصورة المرأة القوية والشريرة.

وأضافت الفنانة السورية لـ"فوشيا": "فوجئ الجمهور بالشر الذي وجده عند "درية "خانم، فأدوار الشر تحتوي على مساحات أكبر تسمح للممثل بامتحان قدراته الإبداعية".

وأشادت نادين خوري بأداء الممثلة منى واصف، مؤكدة أنه لا يجوز المقارنة بين شخصية "درية" وشخصية "أم جبل"، قائلة: "لا يجوز المقارنة بيننا، هي إنسانة كبيرة وتاريخها عريق جدًا، وقدمت أعظم الأعمال، وأعتبر نفسي تلميذة أمام مسيرتها الفنية الحافلة".

كما أكدت الفنانة السورية نادين خوري أنه لا يجوز الحديث عن لقب ممثلة سوريا الأولى، معتبرة أن صفاتها هي الإبداع في الشخصية التي تجسدها، وأن تسلّط الضوء على جوانب معينة ولافتة، وعلقت: "هناك سر في الدراما السورية التي اعتمدت على البطولة الجماعية، لذلك تسقط كل التصنيفات أمام هذا الواقع".