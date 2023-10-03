هنا الزاهد تتحدث عن زواجها وتعلق: شهر العسل هو أسوأ فترة في حياتي

وفي التفاصيل، كشفت هنا خلال لقائها في برنامج "الحكاية"، ما حدث معها خلال شهر العسل وقالت: "شهر العسل كان أوحش حاجة حصلتلي في حياتي، كنت تعبانة ووصل وزني 47 كيلو جرام، "مرارتي اتفقعت" كان في حصوات في المرارة وتعبت جداً".وأضافت هنا: "أول يومين كانوا تمام تالت يوم بدأت أتعب وشي يحمر وأسخن افتكرت إن جالي تسمم، طلع إن مرارتي فيها حصوات كتيرة وكان المفروض تتشال وجالي التهاب في بطني كله قالوا اقطعوا إجازتكوا وأرجعوا بلدكوا، = لحد ما تبقى كويسة وكنا وقتها في سنغافورة وقعدت شهر آكل مسلوق وبعدها أعمل عملية".وخلال اللقاء اعترفت هنا الزاهد أنها تتأثر بالشائعات التي تظهر بين الحين والآخر حول علاقتها بزوجها، الفنان أحمد فهمي، لكنها ليست من الشخصيات التي ترد على الشائعات، وتفضل أن يتكلم الناس عن أعمالها.