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"الأنباء": خطوة مالية سيكون لها تداعيات سلبية

2023-04-01 | 00:51
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&quot;الأنباء&quot;: خطوة مالية سيكون لها تداعيات سلبية
"الأنباء": خطوة مالية سيكون لها تداعيات سلبية

"الأنباء": خطوة مالية سيكون لها تداعيات سلبية .. ماذا في اسرار الصحف؟

النهار

 

يجري توزيع قصاصات صحافية عن كلام للرئيس المصري الاسبق حسني مبارك يتحدث فيه عن ان الانتخابات الرئاسية اللبنانية تكلف مالا كثيرا.

 

علم ان اتحاد الناشرين رفض المشاركة في معرض الكتاب العربي وينظم معرضا اخر “دوليا” في الوقت عينه ما ولد استياء بسبب تضاؤل الامكانات وضرورة توحيد الجهود.

 

يلاحظ أن التوازنات بين مرجعيات سياسية في إحدى الطوائف على خلفية تقليد في هيئة روحية أرسى استقراراً سياسياً داخل الطائفة.

 

توالت في الآونة الأخيرة ولائم العشاء لدى بعض التيارات والأحزاب على خلفية التبرّعات المالية، وجرى تسعير الكرسي بالدولار وبأرقام كبيرة رغم الضائقة الكبيرة لدى الناس وتراجع اعداد المقبلين على الولائم.

 

 

 

نداء الوطن

 

يتردّد أن قياديين ومقرّبين من حزب بارز يستفيضون بالحديث معترضين على سلوك رئيس الحزب.

 

يقال إن مسؤولين فاتيكانيين يسجلون تحفّظهم لا بل انزعاجهم من أداء قيادات مسيحية إزاء الوضع العام والإستحقاق الرئاسي بشكل خاص.

 

أبدى سفير دولة أفريقية امتعاضه من تأخر وزير عن موعد مسبق محدّد لتسليم هبته للدولة اللبنانية، وقد بدا الإمتعاض عليه بشكل واضح لحظة استقباله.

 

 

 

اللواء

 

تردَّدت معلومات عن تبديل مرتقب في «بعض فريق السفراء» المكلَّف مواكبة الجهود الرئاسية في البلد.

 

يدور لغط متشعِّب حول زيارة مرشح رئاسي إلى عاصمة غربية معنية، ولا تعتمد المعلومات على مصادر ثقة، لجهة الأسباب والنتائج المحتملة.

 

أحدث إنزال الرواتب عن شهر نيسان، ولم تحوَّل بعد على سعر صيرفة الجديد (60 ألفاً) إرباكاً لدى الفئات الوظيفية المعنية، مع العلم أن المصارف على اختلافها لم تُجرِ بعد الإجراءات اللازمة.

 

 

 

الأنباء

 

عاصمة معنية بالملف اللبناني لا يزال موقفها غير واضح لجهة الاستحقاق الرئاسي رغم أن كلمتها ستكون الأكثر تأثيراً.

 

خطوة مالية سيكون لها تداعيات سلبية لا سيما لجهة ارتفاع معدلات التضخم اذا لم تترافق مع اجراءات أخرى.

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