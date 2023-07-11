الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

ميقاتي : نسعى جاهدين لحل قضية الخيم ديبلوماسياً

2023-07-11 | 03:25
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ميقاتي : نسعى جاهدين لحل قضية الخيم ديبلوماسياً
ميقاتي : نسعى جاهدين لحل قضية الخيم ديبلوماسياً

أشارت صحيفة "نداء الوطن" الى ان توترات الحدود الجنوبية دخلت أمس دائرة الاتصالات الديبلوماسية برعاية الأمم المتحدة،


وتولتها مع الجانب اللبناني قيادة قوات الطوارئ العاملة في الجنوب. وفي هذه الاتصالات نقلت قيادة «اليونيفيل» مطلباً من إسرائيل بإزالة خيمة نصبها «حزب الله» قبل أسابيع في منطقة الخط الأزرق في مرتفعات شبعا. فردّ لبنان مطالباً بانسحاب إسرائيل من الجزء اللبناني من بلدة الغجر التي تقع على سفح مرتفعات الجولان المحتل. وكنّا أشرنا سابقاً، الى أنّ هذه التوترات فتحت نافذة على مفاوضات يجريها وسيط دولي تقود الى تسوية النزاع على الحدود البرية بين لبنان والدولة العبرية. وقال أمس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مقابلة :«نسعى جاهدين لحل قضية الخيم ديبلوماسياً. ونعتبر أنّ بلدة الغجر لبنانية باعتراف الأمم المتحدة. وقد أبلغنا الأمم المتحدة استعدادنا للقيام بالترسيم الكامل لكل حدودنا الجنوبية».

وشدّد وزير الخارجية عبدالله بو حبيب من ناحيته على أهميّة استكمال عمليّة ترسيم الحدود البرية، والبحث في كيفية معالجة النقاط الخلافية المتحفّظ عنها المتبقية ضمن إطار الإجتماعات الثلاثية، ما «يعزّز الهدوء والإستقرار في الجنوب اللبناني، ويتوافق مع قرارات الأمم المتّحدة ذات الصلة».

أما رئيس مجلس النواب نبيه بري، فقال: «إنّ الخيم موجودة على أرض لبنانية والمطلوب من المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بتطبيق القرار 1701 والإنسحاب من الشطر الشمالي لقرية الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا».
مقالات ذات صلة
ميقاتي : نسعى جاهدين لحل قضية الخيم ديبلوماسياً

محليات

نجيب ميقاتي

بلدة الغجر

تلال كفرشوبا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الصحافي حسن الدرّ لـ"الجديد": الرئيس بري يعتقد ان استلام وسيم منصوري يضعه أمام خيارين اما الاستمرار بإجراءات سلامة وهي تتناقض مع قانون النقد والتسليف اما تطبيق القانون حيث لن يكون هناك سقف للدولار
"الجمهورية": يخشى مرجع ديني من التطبيع مع الشغور من خلال إجتماعات حكومية ونيابية روتينية وتعيينات ما يُفقد موقع الرئاسة أهميته ودوره

اقرأ ايضا في محليات

كركي: جميع المعاملات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي مجانية
06:06

كركي: جميع المعاملات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي مجانية

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه على "ضوء تكرار ما جرى تداوله في آذار الماضي على بعض المواقع الاخبارية الالكترونية والذي مفاده أن بعض مستخدمي الصندوق يقومون بابتزاز أصحاب المؤسسات ويتقاضون منهم مبالغ مالية لتسهيل معاملات تسديد الاشتراكات وغيرها وتسريع تنفيذها".

06:06

كركي: جميع المعاملات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي مجانية

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه على "ضوء تكرار ما جرى تداوله في آذار الماضي على بعض المواقع الاخبارية الالكترونية والذي مفاده أن بعض مستخدمي الصندوق يقومون بابتزاز أصحاب المؤسسات ويتقاضون منهم مبالغ مالية لتسهيل معاملات تسديد الاشتراكات وغيرها وتسريع تنفيذها".

الدفاع المدني: لإلتزام الحيطة والحذر والتقيّد بالإرشادات حول التوعية على مخاطر حرائق الغابات
05:26

الدفاع المدني: لإلتزام الحيطة والحذر والتقيّد بالإرشادات حول التوعية على مخاطر حرائق الغابات

أفادت وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، بأن "مصلحة الارصاد الجويّة في المديرية العامة للطيران المدني أعلنت عن تعرّض المناطق اللبنانية كافة لكتل هوائية حارة وجافة مصدرها شبه الجزيرة العربية مما يؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، بخاصة في الداخل و جنوب البلاد بحيث تلامس الـ40 درجة في الداخل نهار الجمعة.

05:26

الدفاع المدني: لإلتزام الحيطة والحذر والتقيّد بالإرشادات حول التوعية على مخاطر حرائق الغابات

أفادت وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، بأن "مصلحة الارصاد الجويّة في المديرية العامة للطيران المدني أعلنت عن تعرّض المناطق اللبنانية كافة لكتل هوائية حارة وجافة مصدرها شبه الجزيرة العربية مما يؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، بخاصة في الداخل و جنوب البلاد بحيث تلامس الـ40 درجة في الداخل نهار الجمعة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023