محفوض لبري: طائفكم يا دولة الرئيس لا يشبه طائفنا

واعتبر محفوض، أن "بري قام ويقوم مع زميله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بابتداع نهج فوقي في ترشيح رؤساء الجمهورية، وإن ننسى فلا ننسى صوت أحدهم من تحت قبة البرلمان عندما قال أن بندقية حزب الله هي التي أوصلت رئيس الجمهورية السابق ميشال عون الى الرئاسة".

وتوجه الى بري بالقول "طائفكم يا دولة الرئيس لا يشبه طائفنا".