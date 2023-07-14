جميعهم من المسنين.. 21 جريحاً في حادث مروري في زحلة!

وقع حادث اصطدام بين شاحنة وباص لنقل الركّاب عند دوّار زحلة، نُقل إثره المصابون الى مستشفيات زحلة والمنطقة بواسطة سيارات الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني.



وتابع محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده مجريات الحادث مع قائد منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي العميد ربيع مجاعص، رئيس مركز الدفاع المدني في البقاع فايز الشقية، ومع المدير الإقليمي للصليب الأحمر اللبناني في البقاع جوزف داود.



كما وأجرى ابو جوده اتصالا بالمدير العام لشركة كهرباء زحلة المهندس أسعد نكد، للتدخل الفوري والمباشرة بإصلاح الأضرار التي لحقت بعمود التوتر العالي جراء الحادث، حفاظا على السلامة العامة.



ووصل عدد الجرحى وصل إلى 21 بينهم حالة واحدة حرجة في مستشفى اللبناني الفرنسي. وجميع الركّاب هم من مدينة صيدا ومن المسنين.