قوى الأمن: توقيف شخصين بجرم سرقة منزل في المنصورية

أشارت شعبة العلاقات العامّة في قوى الامن الداخلي، إلى أنه "بتاريخ 9-7-2023، ادّعى أمام فصيلة برمانا المواطن ج. ص. ضدّ مجهول بجرم سرقة مبلغ من المال بالعملتين اللّبنانية والأميركيّة، من منزله الكائن في المنصوريّة، عن طريق الكسر والخلع، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها عناصر الفصيلة المذكورة، تمّ الاشتباه بجاره في السّكن (ب. ص.)، الذي تبيّن أنّه اتّفق مع شخص آخر، يُدعى: (م. ي.)، على أن يدعو الأوّل (ج. ص.) إلى منزله لإلهائه، بينما يقوم الثّاني بتنفيذ عملية السّرقة".