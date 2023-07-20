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محليات

بالفيديو - إقتحام جماعي لبنك "بيبلوس" فرع سن الفيل

2023-07-20 | 02:48
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بالفيديو - إقتحام جماعي لبنك &quot;بيبلوس&quot; فرع سن الفيل
بالفيديو - إقتحام جماعي لبنك "بيبلوس" فرع سن الفيل

أفادت جمعية صرخة المودعين عن اقتحام فرع بنك "بيبلوس" في سن الفيل من قبل المودعان وسيم حاطوم وأشرف صالحة.

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محليات

صرخة المودعين

اقتحام مصرف

بنك بيبلوس

سن الفيل

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جمعية صرخة المودعين: اقتحام جماعي لبنك "بيبلوس" فرع سن الفيل

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بعد طفلة طرابلس.. هذا ما حدث لطفلين حديثي الولادة في نهر ابراهيم
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بعد طفلة طرابلس.. هذا ما حدث لطفلين حديثي الولادة في نهر ابراهيم

عثر عند منتصف الليل على طفلين حديثي الولادة داخل كرتونة تحت جسر نهر إبراهيم ، وتم نقلهما إلى مستشفى القديسة ماريتين في جبيل للأطمئنان على صحتهما.

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عثر عند منتصف الليل على طفلين حديثي الولادة داخل كرتونة تحت جسر نهر إبراهيم ، وتم نقلهما إلى مستشفى القديسة ماريتين في جبيل للأطمئنان على صحتهما.

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