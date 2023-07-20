بالفيديو - إقتحام جماعي لبنك "بيبلوس" فرع سن الفيل

🛑🛑خاص #جمعية_صرخة_المودعين من داخل بنك بيبلوس سن الفيل pic.twitter.com/PjBX5PaIgj
— جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) July 20, 2023
خاص خاص جمعية صرخة المودعين من داخل بنك بيبلوس سن الفيل أقتحم المودعان وسيم حاطوم وأشرف صالحة البنك pic.twitter.com/0iifGEKqly
— جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) July 20, 2023
🛑🛑خاص #جمعية_صرخة_المودعين من داخل بنك بيبلوس سن الفيل pic.twitter.com/PjBX5PaIgj
— جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) July 20, 2023
صادق علوية : هذه هي الزيادات التي لحظتها موازنة 2023
قراءة في أرقام موازنة 2023 مع صادق علوية
عثر عند منتصف الليل على طفلين حديثي الولادة داخل كرتونة تحت جسر نهر إبراهيم ، وتم نقلهما إلى مستشفى القديسة ماريتين في جبيل للأطمئنان على صحتهما.