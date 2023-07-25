وخلال كلمة في المجلس العاشورائي في البقاع الشمالي، أضاف الشيخ قاووق أننا "على مسافة قريبة بعد أيام من أزمة مالية حادة يخشاها اللبنانيون بعد نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان".

واعتبر أنّ "الواجب الوطني والأولوية الوطنية تفرض المسارعة لإيقاف الإنهيار ولتجنيب البلد أزمة مالية جديدة، في حين لا طاقة لدى اللبنانيين ليتحملوا مجددًا انفلات سعر صرف الدولار".

وقال إننا "نفكر كيف ننقذ البلد ونوقف الانهيار، فيما الفريق الآخر يفكر كيف يستثمر بالأزمات وأوجاع ومعاناة اللبنانيين، شتان ما بين موقف حزب الله الحريص على إنقاد البلد ووقف الانهيار وتخفيف معاناة الناس وبين الفريق الذي يتربص باللبنانيين يراهنون على الآمهم وأوجاعهم لأجل تحقيق أهداف سياسية".