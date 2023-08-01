ميقاتي والقرم بحثا في زيادة تعرفة أوجيرو

رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً خُصّص للبحث في شؤون قطاع الاتصالات، شارك فيه وزير الاتصالات جوني القرم، وزير المالية يوسف الخليل، المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية، المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الأيوبي، المدير العام للإنشاء والتجهيز في الوزارة ناجي اندراوس والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي.

وأعلن القرم عن "البحث في زيادة تعرفة "أوجيرو" التي ستطرح في جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، وتأمين الأموال لشراء المازوت وقيمتها 9 ملايين دولار أميركي، وهذا المبلغ غير ملحوظ في الموازنة، ولقد استدناه من شهر تشرين الأول 2022 ولغاية الآن، وبحثنا بالطريقة الأمثل لتسديده، ومن الممكن أن نطلب سلفة لذلك".



وكشف الوزير قرم أن الوزارة "تلقت موافقة مبدئية على الطلب الذي تقدمت به سابقاً للحصول على طاقة شمسية من الجانب الصيني، ونحن نتابع الموضوع وتبلغ قيمته نحو 8.50 مليون دولار أميركي".



واستقبل ميقاتي رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ونقيب معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوض، وعرض معهما شؤوناً تربوية.