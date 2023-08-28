بالفيديو - في آخر أيام آب: أمطار وبرق ورعد

يؤثر طقس صيفي متقلب على لبنان اليوم وغدا مع احتمال امطار محلية.
وقد تساقطت الامطار اليوم في منطاق لبنانية عدة .
من #ضهر_البيدر.. أمطار وضباب كثيف pic.twitter.com/GehOYlnQoR
— Rabih Moustafa (@23Rabih) August 28, 2023
من #ضهر_البيدر.. أمطار وضباب كثيف pic.twitter.com/GehOYlnQoR
"معقول تشتي ب اب"
امطار غزيرة تشهدها مدينة بيروت مقطع من اتوستراد طريق المطار pic.twitter.com/1lqFiwXWYZ
— Rabih Moustafa (@23Rabih) August 28, 2023
"معقول تشتي ب اب"
امطار غزيرة تشهدها مدينة بيروت مقطع من اتوستراد طريق المطار pic.twitter.com/1lqFiwXWYZ
وفي السياق توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة في الداخل و دون تعديل على الجبال و على الساحل. تهطل امطار متفرقة تشتد احيانا في الفترة المسائية ويتوقع ان تكون مترافقة مع برق و رعد و رياح ناشطة تشتد احيانا (65كلم/س) ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات و تنعدم الرؤية بشكل كلي .
وجاء في النشرة الاتي:
-الحال العامة: يتأثر لبنان تدريجيا بمنخفض جوي متمركز وسط تركيا يؤدي الى طقس متقلب و ماطر، ويستمر حتى بعد ظهر غد الثلاثاء حيث تنحسر الامطار و يستقر الطقس تدريجيا.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب: في بيروت بين 25 و 33 درجة وفي زحلة بين 18و 35 درجة مئوية.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة في الداخل و دون تعديل على الجبال و على الساحل. تهطل امطار متفرقة تشتد احيانا في الفترة المسائية ويتوقع ان تكون مترافقة مع برق و رعد و رياح ناشطة تشتد احيانا (65كلم/س) ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات و تنعدم الرؤية بشكل كلي .
الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها بشكل طفيف على الجبال و في الداخل، تهطل امطار متفرقة تشتد احيانا في المناطق الشمالية ويتوقع ان تكون مترافقة مع برق و رعد. يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر حيث تنحسر الامطار مساء ويتحول الى غائم جزئيا، كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات و رؤية سيئة.
الأربعاء: غائم جزئيا بالاجمال مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال و في الداخل و دون تعديل على الساحل مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات .
الخميس: غائم جزئيا بالاجمال مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال و دون تعديل على الساحل و في الداخل مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات .
-الحرارة على الساحل من 26 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 24 درجة، في الداخل من 20 إلى 31 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 40 كم/س، و تشتد احيانا لتصل لحدود 65 كم/س.
-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب الكثيف .
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 %.
-حال البحر: مائج الى هائج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.
-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 6,08
-ساعة غروب الشمس: 19,11
كشف رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود في بيان عن" استمرار الزخم الكبير في حركة الوصول الى لبنان لتاريخ اليوم"، مشيراً الى ان "حركة الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت لا تزال تسجل وصول بين 130 الى 135 طائرة يومياً".
تقدم العلامة السيد علي فضل الله من ذوي الطفلة نايا حنا باحر المواساة والتعازي بوفاتها من جراء إصابتها برصاصة طائشة داعيا كل المعنيين إلى تحمّل مسؤولياتهم لمنع ظاهرة إطلاق الرصاص التي تستهين بأرواح الناس وعدم تغطيتها تحت أي اعتبار، متوجها إلى الأجهزة الأمنية المعنية بضرورة ملاحقة كل الذين يقومون بهذا الجرم وعدم التهاون في مواجهته إضافة إلى ضرورة تفعيل القوانين التي تجرم مرتكبي هذه الأعمال مذكرا بالحرمة الشرعية لهذا العمل لما قد يسببه من سقوط ضحايا واضرار.
رداً على البيان الصادر عن عائلة سماحة السيد موسى الصدر والذي يستهدفني بالمباشر ، ورغم أنني لا أود الدخول بسجال مع العائلة المصابة إلا أنني أجدني مضطرة للرد على المغالطات الكثيرة التي إحتواها هذا البيان، وعليه أدلي بما يلي: