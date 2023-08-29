سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي الحكومي

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا صباح اليوم في السرايا ضم وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين، المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى، وخصص للبحث في موضوع النزوح السوري الجديد الى لبنان.



وصرح الوزير شرف الدين بعد الاجتماع: "تمحور الاجتماع حول موضوع النزوح السوري الجديد الحاصل منذ ثلاثة أسابيع والذي يشكل ظاهرة خطيرة جدا، لأن النازحين يدخلون من معابر غير شرعية، وتم الحديث في آلية لردع هذا الأمر بطريقة مدروسة، من مراقبة الحدود والتنسيق مع الهيئات المسؤولة في سوريا والتعميم على مراكز الجيش والمخابرات والأمن العام ليصار الى التنسيق مع القائمقامين والبلديات لتحمل مسؤولية أي شخص يستضيف أحدا من النازحين غير الشرعيين . وفي هذه الاثناء، نحن نتحدث عن فرض عقوبات وهذا الموضوع قيد الدرس. وتم الاتفاق على الاتصال بسوريا أيضا على أعلى مستوى، وبما أن الموضوع أمني فأن اللواء البيسري يتولى إجراء هذه الاتصالات.



وإستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني برئاسة الدكتور باسل الحسن الذي أعلن بعد اللقاء: عرضنا الاستراتيجية المتكاملة التي وضعت بين يدي دولة الرئيس والمتعلقة بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والتي تشمل الاتجاهات المتعددة المرتبطة بواقع اللاجئين الفلسطينيين سواء الحقوقية أو السياسية أو الأمنية. وتناقشنا في آلية تبني الاستراتيجية ووضعها موضع التنفيذ مع بعض التعديلات المتعلقة ببعض المسائل التي تتضمها امنيا وحقوقيا خصوصا في ضوء الظروف الحالية التي يشهدها الواقع الفلسطيني انطلاقا من مخيم عين الحلوة.



وقال : أؤكد بأنه لدينا اليوم نوع من التوافق المشترك بين الفلسطينيين واللبنانيين بشان وضع الية تعنى بالواقع الفلسطيني من منظار مختلف وتساعد لبنان على القيام بأعبائه الإقتصادية في مواجهة أزمته، وتكون عاملا مساهما في استقرار واقعه السياسي. الاستراتيجية الحالية التي تمت مناقشتها مع دولة الرئيس خصعت لنقاش مع كل مؤسسات الدولة وهي الوسيلة الأفضل لإيجاد آفاق أفضل لواقع الوجود الفلسطيني في لبنان مع كل المناحي التي ذكرناها سابقا.



وإستقبل الرئيس ميقاتي عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل بو فاعور الذي قال بعد اللقاء: تشرفت بلقاء دولة الرئيس وكانت جولة افق ونقاش بشأن التداعيات التي تحصل في اكثر من مؤسسة وعلى اكثر من مستوى الامني والصحي والاجتماعي والاقتصادي ،وكل الاجراءات التي تجري هي اجراءات ترقيعية مؤقتة. الحل كما نعلم جميعا هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بنية حكم جديدة قادرة على تنفيذ واقرار مشروع اقتصادي - اجتماعي. ومن الواضح ان ارادة التسوية لم تنتصر او تفاحة التسوية لم تسقط وبالتالي ننتظر شهر ايلول الذي اعتقد انه سيكون حافلا بالموفدين الاجانب الذين سيأتون الى لبنان ، هناك حديث عن اكثر من موفد قد ياتي الى لبنان واكثر من طرح، ولكن اكرر اذا لم يكن هناك ارادة داخلية نابعة من الداخل اللبناني من النواب والكتل السياسية اللبنانية ، بإرادة حقيقية للتسوية لن تصل اي محاولة خارجية الى اي نتيجة، أرادة التسوية يجب ان تنبع من الداخل وكل الذي يجري هو اضاعة للوقت لانه في النهاية سنجلس جميعا الى طاولة واي يكن شكل هذه الطاولة سنجلس الى طاولة التسوية والتسوية الداخلية، بمؤازرة خارجية هي التي يمكن ان تقودنا من الخروج من هذا المستنقع الذي نحن فيه.

وردا على سؤال عن المانع من قيام تسوية قال: قلت اكثر من مرة ان الانانيات السياسية هي السبب، فهناك من يرفض التسوية بالشكل، وهناك من يرفضها بالمضمون حتى الان ليس هناك من مؤشرات بالمواقف على ضفتي النقاش ، طبعا المسؤوليات ليست متوازية ومتوازنة هناك مسؤوليات مختلفة ولكن حتى اللحظة لا يبدو ان هناك ارادة داخلية ، ربما ربطا بحسابات داخلية، وربما ربطا بارادات خارجية لا يبدو ان هناك ارادة حقيقية للتسوية.



وإستقبل الرئيس ميقاتي النائب زياد حواط يرافقه رئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مارتينوس.وأعلن النائب حواط بعد اللقاء:" جئنا مع رئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مارتينوس لنطرح مع دولة الرئيس مشكلة مكب حبالين ومركز المعالجة فيه، وكيفية تأمين الاستمرارية لهذا المرفق الحيوي الذي يشكل صمام أمان بيئي لمنطقة جبيل. ووعدنا دولة الرئيس بتأمين كل التسهيلات والمستلزمات والمتطلبات المالية لاعادته للسكة الصحيحة كي يظل العمل قائما في هذا المرفق.



واستقبل الرئيس ميقاتي سفير لبنان في روسيا شوقي بو نصار الذي أعلن بعد اللقاء: كان لي شرف لقاء دولة الرئيس ميقاتي حيث عرضنا بعض الأمور المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين لبنان وروسيا الاتحادية، وأطلعت دولته على أوضاع الجالية اللبنانية في روسيا وخصوصا الطلاب في ظل الظروف الصعبة الى حد ما التي تمر بها المنطقة نتيجة الأعمال العسكرية في أوكرانيا. وطمأنت دولة الرئيس أن كل أبناء الجالية بخير ولاسيما الطلاب، والعلاقات الروسية-اللبنانية علاقات جيدة، وان شاء الله الى المزيد من التطور خدمة لمصلحة لبنان.



واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من "جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية" في صيدا برئاسة محمد فايز البزري الذي أبدى بعد اللقاء شكره وتقديره لدولة الرئيس ميقاتي وقال:" تخلل اللقاء عرض لمختلف الشؤون التربوية والإدارية للجمعية في صيدا بالإضافة إلى رؤية المجلس الإداري لتطوير وتحديث مدارس الجمعية ومركز تدريب المعلمين والمهارات المختلفة، والخطط المرسومة لإنشاء معهد للتدريب المهني ومعهد للتمريض بما يخدم الجمعية ومدينة صيدا ومحيطها الجغرافي.وقد عبر دولة الرئيس ميقاتي للوفد عن تقديره للجهود التي تبذل لخدمة القطاع التربوي مبديا دعمه للجمعية ولاحتياجاتها.



وإستقبل الرئيس ميقاتي المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل الذي وجه اليه دعوة باسم "حركة امل" للمشاركة في"المهرجان الجماهيري المركزي" في الذكرى السنوية الخامسة والأربعين لتغييب الامام الصدر ورفيقيه والذي سيقام في الحادي والثلاثين من الجاري في بيروت.