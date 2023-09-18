الأنباء الإلكترونية : هل تخرق زيارة الموفد القطري الحسابات الرئاسية؟

رأت مصادر مواكبة لجولة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان والوضع السياسي القائم أشارت أن "زيارة لودريان أظهرت أن مواقف الأطراف السياسية على حالها لجهة الحوار، لكن قد يكون طرح الموفد الفرنسي لجهة الخيار الثالث عبارة عن رمي حجر في مياه راكدة، وهو ما قد يحرك الملف لكن ببطء، إلا أن المعنى الفعلي لهذا الطرح هو تراجع فرنسا عن تموضعها السابق."



