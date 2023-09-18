اعتصام للأساتذة المتقاعدين تزامنا مع ورشة العمل في مجلس النواب

واصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاءاته في الامم المتحدة فاجتمع مع رئيسة وزراء الدانمارك ميته فريدريكسن في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب.كما حضر عن الجانب اللبناني القائمة بأعمال بعثة لبنان لدى الامم المتحدة بالانابة جان مراد، ومدير المغتربين في وزارة الخارجية السفير هادي هاشم.وعن الجانب الدانماركي حضرت المدير العام لوزارة الخارجية كريستينا لاسن.
صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي البيان الاتي:
كتبت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب عبر تطبيق X، وعلقت على ما ورد في المرصد الاوروبي لنزاهة لبنان في ما يتعلق بحقوق السحب الخاصة: "عندما اوقف المصرف المركزي تمويل الحكومة هدرت هذه الاخيرة 49 مليون دولار في 15 يوما فقط من شهر آب، هكذا تبددت اموال المودعين والاحتياط الالزامي على سنوات وبتواطؤ واضح بين المركزي والحكومة، وهذا دليل على استمرار المنظومة في هذا النهج التدميري اذا لم تتم محاسبة المسؤولين والمرتكبين".