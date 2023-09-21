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محليات

إطلاق نار يستهدف السفارة الأميركية في لبنان

2023-09-21 | 00:33
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إطلاق نار يستهدف السفارة الأميركية في لبنان
إطلاق نار يستهدف السفارة الأميركية في لبنان



قال المتحدث باسم السفارة الأميركية في لبنان جيك نيلسون، إنّ أعيرة نارية أطلقت على السفارة، ليل أمس، دون تسجيل إصابات.

وكشف نيلسون أنّه: "عند الساعة العاشرة والدقيقة السابعة والثلاثين ليلاً، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأميركية".

وأضاف: "لم تقع إصابات، ومنشأتنا آمنة. نحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف".

الى ذلك بحسب معلومات "الجديد" فان الرصاص اصاب البوابة الرئيسية للسفارة الاميركية في عوكر وطال بعض السيارات خارج حرم المبنى وتم قطع الطريق من عوكر الى بيت الشعار.

 وكانت السفيرة الأميركية دوروثي شيا قد أحيت وطاقم السفارة، أمس الأربعاء، الذكرى التاسعة والثلاثين لتفجير السفارة في عوكر في 20 أيلول 1984، والذي أسفر حينها عن مقتل 24 شخصاً.

وفي كلمتها بالمناسبة، أشارت السفيرة شيا إلى أن "أولئك الذين اتخذوا قرارًا باغتيال زملائنا بعنف وإصابة أسرة سفارتنا قد قللوا من شأننا. لم يفهموا أن الروابط التي نتشاركها جميعًا تبقى قوية على الرغم من الخوف والترهيب الذي قد يحاولون غرسه. دعونا نظهر من خلال التزامنا المستمر تجاه هذا المجتمع وهذه الأهداف المشتركة، أنه في جهوده لكسرنا، فشل حزب الله. لا أحد يستطيع كسر العزم الذي نتشاركه جميعًا في العمل معًا، والاعتناء ببعضنا البعض، ودعم مستقبل أفضل للشعب اللبناني. إن الشعبين الأميركي واللبناني يتمتعان بالقوة والإرادة لمواصلة التقدم نحو مستقبل أفضل أكثر إشراقًا وسلامًا."

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السفارة الاميركية

بيروت

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اطلاق نار

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معلومات "الجديد" : الرصاص اصاب البوابة الرئيسية للسفارة الاميركية في عوكر وطال بعض السيارات خارج حرم المبنى وتم قطع الطريق من عوكر الى بيت الشعار

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