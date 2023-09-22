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محليات

جعجع: لتنفيذ العدالة وإحقاق الحقّ في قضية الحصروني

2023-09-22 | 06:09
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جعجع: لتنفيذ العدالة وإحقاق الحقّ في قضية الحصروني
جعجع: لتنفيذ العدالة وإحقاق الحقّ في قضية الحصروني

جعجع: لتنفيذ العدالة وإحقاق الحقّ في قضية الحصروني

اصدر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بياناً جاء فيه:

"برسم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي ووزير العدل هنري خوري ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات :

عند مراجعاتنا المتكررة للأجهزة الأمنيّة بخصوص ما آل إليه التحقيق في جريمة اغتيال المسؤول في "القوات اللبنانيةالياس الحصروني في قرية عين إبل الجنوبيّة، تلقينا جوابًا واحدًا وهو أنّ الأجهزة الأمنيّة لم تعد تستطيع أن تتقدّم بالتحقيق لأنّها تُمنع من ذلك".

وقال جعجع :"إنّ هذا الأمر غير مقبول بكل المقاييس. نحن نعرف أنّنا نعيش في دولة فاسدة يسيطر عليها "حزب الله"، ولكن أن تصل الأمور إلى حدّ منع التحقيق باغتيال مواطن لبناني تحت عين الشمس وأمام أنظار جميع اللبنانيين ، فهذا أمر مرفوض على الإطلاق".

وختم جعجع داعيا" رئيس الحكومة، ووزيري الداخلية والعدل، ومدعي عام التمييز، وقضاة التحقيق المعنيين مدعوون، كلّ بحسب موقعه، إلى تحمُّل مسؤوليّاتهم والطلب من الأجهزة الأمنيّة متابعة التحقيق حتى النهاية في جريمة اغتيال الياس الحصروني وإزالة كل العقبات من طريقها وصولاً إلى إظهار الحقيقة، وتنفيذ العدالة، وإحقاق الحقّ."

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محليات

جعجع

عين إبل

الحصروني

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