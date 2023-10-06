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محليات

الجفاف يتسبب بانخفاض تاريخي في هذه الطاقة

2023-10-06 | 08:11
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الجفاف يتسبب بانخفاض تاريخي في هذه الطاقة
الجفاف يتسبب بانخفاض تاريخي في هذه الطاقة


تسببت الظروف الجافة وخصوصا في الصين، في انخفاض "تاريخي" على الصعيد العالمي في توليد الطاقة الكهرومائية في النصف الأول من العام 2023، بحسب ما أظهر تحليل جديد، ما يبرز تأثيرات تغير المناخ.
ويفيد البحث الذي أجراه مركز "إمبر" لبحوث الطاقة المتجددة أن هذا الانخفاض "هو بمثابة تحذير من أن إنتاج الطاقة الكهرومائية قد يؤثر سلبا على سرعة التحول إلى الكهرباء"، وفقا لفرانس برس.
وقالت المجموعة إن توليد الطاقة الكهرومائية على مستوى العالم انخفض بنسبة 8.5% هذا العام حتى يونيو، وهو الأكبر على مدى عام كامل خلال العقدين الماضيين، بحسب ما أفادت الوكالة الفرنسية.
وكان ثلاثة أرباع هذا التراجع نتيجة انخفاضات المتساقطات في الصين التي شهدت درجات حرارة قياسية في وقت سابق من هذا العام.
ويعني الانخفاض في إنتاج الطاقة الكهرومائية أن انبعاثات الكربون العالمية ارتفعت بشكل طفيف في النصف الأول من العام 2023، رغم زيادة نسبتها 12% في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في كل أنحاء العالم.
ووفقا لفرانس برس، قالت مجموعة "إمبر" في تقريرها الحديث إن انخفاض النمو في الطلب على الكهرباء ساهم في إبقاء ارتفاع الانبعاثات أقل مما كان يمكن أن يكون عليه.
الجفاف يتسبب بانخفاض تاريخي في هذه الطاقة

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