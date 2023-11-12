ميقاتي استقبل في دارته وفداً من نواب المعارضة..وجميل بعد اللقاء: لا يمكننا أن نسمح بالفراغ في قيادة الجيش

إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وفدا من نواب المعارضة مساء اليوم في دارته، وضم الوفد النواب السادة: سامي الجميل، غسان حاصبني،بلال حشيمي،اشرف ريفي، مارك ضو، وضاح صادق وميشال معوض.