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محليات

ميقاتي استقبل في دارته وفداً من نواب المعارضة..وجميل بعد اللقاء: لا يمكننا أن نسمح بالفراغ في قيادة الجيش

2023-11-12 | 13:21
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ميقاتي استقبل في دارته وفداً من نواب المعارضة..وجميل بعد اللقاء: لا يمكننا أن نسمح بالفراغ في قيادة الجيش
ميقاتي استقبل في دارته وفداً من نواب المعارضة..وجميل بعد اللقاء: لا يمكننا أن نسمح بالفراغ في قيادة الجيش

إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وفدا من نواب المعارضة مساء اليوم في دارته، وضم الوفد النواب السادة: سامي الجميل، غسان حاصبني،بلال حشيمي،اشرف ريفي، مارك ضو، وضاح صادق وميشال معوض.

وأعلن النائب سامي الجميّل بعد اللقاء: أتينا كنواب معارضين في المجلس النيابي لنبلغ باسمنا جميعا رسالة واضحة الى دولة رئيس الحكومة الأستاذ نجيب ميقاتي، تتعلق بالخطر الداهم على مؤسسة الجيش، فنحن حريصون على هذه المؤسسة وعلى عناصرها وضباطها، ونرى بأن هناك بلبلة كبيرة، وخطرا كبيرا عليها، ونحن نحرص ان ينتهي هذا الأمر في أسرع وقت ممكن، ولهذا أتينا الى هنا لنقترح على دولة الرئيس اتخاذ قرار سريع في الحكومة لتأجيل تسريح قائد الجيش لمدة سنة، حفاظا على هيبة الجيش، وعلى هيبة القيادة، وعلى هذه المؤسسة التي تحوز على إجماع اللبنانيين. فجميع اللبنانيين اليوم بكل طوائفهم وانتماءاتهم يؤمنون بهذه المؤسسة، ومن واجباتنا جميعا المحافظة عليها. وأي خيار خارج هذا الخيار يكون غير دستوري وغير قانوني. 

وأضاف: "نعتبر بأن المسؤولية الكبرى في هذا الشأن تقع على الحكومة، وعلى وزير الدفاع أن يقوم بهذا الدور ويصدر قرارا بتأجيل تسريح قائد الجيش، لأنه في ظل غياب رئيس للجمهورية لا قدرة على التعيين، إنما اذا كان وزير الدفاع غير مستعد للقيام بهذا الواجب، فعلى الحكومة ورئيس الحكومة تحمل مسؤوليتهم وان يعتبروا الوزير متلكأ عن القيام بهذا الواجب وبالتالي إن يصدر  هذا القرار عن الحكومة. هذه هي وجهة نظرنا وهذا ما أتينا نطالب به الرئيس ميقاتي لأنه الطريق الأسهل والأفعل لتحقيق هذا الهدف وحماية هذه المؤسسة وحماية الجيش خصوصا في هذا  الظرف الصعب الذي نمر به". 

وقال: "لا يمكننا حتى في الوقت الطبيعي أن  نسمح بالفراغ في الجيش، فكيف في هذا الوضع الخطر الذي  نعيشه حيث لبنان في حالة حـــر ب، فنحن بأمس الحاجة لجيش قوي متماسك قادر ان يقوم بدوره ويتحمل مسؤولياته تجاه جميع اللبنانيين".
 
وأعلن عن أنه "هناك أمور كثيرة نختلف بها مع دولة الرئيس في السياسة، فنحن معارضة وهو رئيس حكومة ولكن  الجيش يحب ان يكون موضوع إجماع وخارج المهاترات والخلافات السياسية، ونعتبر أنفسنا مؤتمنين على البلد ومن واجبنا حماية الجيش والمحافظة على هذه المؤسسة التي تبقى المؤسسة الضامنة والموحدة ورمز هذا البلد ووحدته وبقائه واستمراريته".
ميقاتي استقبل في دارته وفداً من نواب المعارضة..وجميل بعد اللقاء: لا يمكننا أن نسمح بالفراغ في قيادة الجيش

محليات

نجيب ميقاتي

السراي الحكومي

سامي الجميل

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