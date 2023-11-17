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محليات

سلسلة إستقبالات لميقاتي في السرايا.. وهذا ما تم عرضه

2023-11-17 | 05:34
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سلسلة إستقبالات لميقاتي في السرايا.. وهذا ما تم عرضه
سلسلة إستقبالات لميقاتي في السرايا.. وهذا ما تم عرضه


إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار قبل ظهر اليوم في السرايا، وعرض معه ملفات وزارته.

وقال الحجار بعد الاجتماع: زرت دولة الرئيس للبحث في مواضيع عدّة، منها القرض المتعلّق ببرنامج أمان. فبعد توقيع وزير المالية على مشروع اتفاقية القرض المقدّم من البنك الدولي والمتعلّق بالتمويل الإضافي لبرنامج أمان وإحالته على رئاسة مجلس الوزراء، أكّد دولته بأنه سيحيل الملفّ على مجلس النواب خلال أسبوع.
كما دار نقاشٌ حول أهميّة الإعلان عن إقرار الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، موضوع الهبة الصينيّة وضرورة إيجاد حلول لمعاناة مؤسسات الرعاية، منها تسهيل عمليّة الحصول على أموالهم من المصارف.
واستقبل رئيس الحكومة منسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية عمران ريزا وبحث معه التعاون القائم بين الحكومة ومؤسسات الامم المتحدة في الجهود الخدماتية والانسانية والصحية والاجتماعية.
واستقبل رئيس الحكومة سفير إسبانيا في لبنان خيسوس سانتوس أغوادو.
سلسلة إستقبالات لميقاتي في السرايا.. وهذا ما تم عرضه

محليات

نجيب ميقاتي

هكتور الحجار

عمران ريزا

إسبانيا

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الجيش: مديرية المخابرات تباشر التحقيق في حادثتين وقعتا مؤخراً في بلدة شكا ونتج عنهما وقوع إصابتَين خطيرتَين
15:09

الجيش: مديرية المخابرات تباشر التحقيق في حادثتين وقعتا مؤخراً في بلدة شكا ونتج عنهما وقوع إصابتَين خطيرتَين

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "على أثر الحادثتَين اللتَين وقعتا في بلدة شكا بتاريخي 7 و13 / 11 / 2023 بين مجموعة شبان كانت تجوب شوارع البلدة على متن دراجات نارية وبين عدد من الأهالي ما أدى إلى إصابة المواطنَين (م.ع.) و(س.س.) إصابة خطيرة، ونتيجة الجهود الاستعلامية المكثفة والمتابعة اليومية التي أفضت إلى تسليم (م.ع.) و(ع.س.) المتورطَين في الحادثتَين، باشرت مديرية المخابرات التحقيق معهما بإشراف القضاء المختص".

15:09

الجيش: مديرية المخابرات تباشر التحقيق في حادثتين وقعتا مؤخراً في بلدة شكا ونتج عنهما وقوع إصابتَين خطيرتَين

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "على أثر الحادثتَين اللتَين وقعتا في بلدة شكا بتاريخي 7 و13 / 11 / 2023 بين مجموعة شبان كانت تجوب شوارع البلدة على متن دراجات نارية وبين عدد من الأهالي ما أدى إلى إصابة المواطنَين (م.ع.) و(س.س.) إصابة خطيرة، ونتيجة الجهود الاستعلامية المكثفة والمتابعة اليومية التي أفضت إلى تسليم (م.ع.) و(ع.س.) المتورطَين في الحادثتَين، باشرت مديرية المخابرات التحقيق معهما بإشراف القضاء المختص".

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