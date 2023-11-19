نقيب محامي طرابلس بعد إنتخابه: سنطور النقابة ونعزز حقوق المحامي

وتوجه بالشكر الى النقيبة ماري تيريز القوال على "الانتخابات الراقية"، والى "الزملاء" على "المشاركة في هذا النهار الانتخابي رغم الأجواء الممطرة، وهذا خير وفضل من الله".كما شكر عائلته وكل من دعمه وسانده وقال: "انا نقيب للمحامين جميعا وان شاء الله نقوم بالصح لاصغر محام ولكل محام واتمنى ان نكون فاعلين. هو يوم مبارك من ايام النقابة وأشكر ايضا الرئيس سعد الحريري وكل محام لأي تيار سياسي انتمى، فقد كنا أمام قرار نقابي سياسي، فالسياسة برا والنقابة جوا وبرا. آمل أن نكون على خطى ثابتة صحيحة ونعمل يدا واحدة، شكرا سعادة النقيبة ماري تيريز القوال".وكانت صناديق الاقتراع قد أقفلت عند الساعة الثانية بعد الظهر، وبعد تطابق الاصوات يدويا والكترونيا، واعلنت النقيبة ماري تراز القوال نتائج الدورة الأولى للإنتخابات على الشكل الآتي:الأساتذة:سامي الحسن : 618صفوان المصطفى: 525ابراهيم حرفوش: 466فهد زيفا: 387مريانا الباشا: 209سعدي قلاوون: 95ناظم العمر: 70بسام جمال: 42واعلنت النقيبة القوال عن دورة ثانية تبدأ عند الساعة ٣ بعد الظهر حتى ٧ مساء.على الاثر اعلن فوز المحامي سامي الحسن بمنصب نقيب بعد انسحاب منافسه صفوان المصطفى، وفوز: ابراهيم حرفوش كعضو مجلس نقابة.