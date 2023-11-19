ميريام سكاف: عار علينا الفراغ في أعلى المؤسسات

لا حروب ولا خطر ولا تطويق بلادنا ومنطقة الشرق الاوسط بزنار نار تهزّ جمودنا وتحرّك شعورنا الوطني حيال شغورنا من رأس الدولة الى بقية المؤسسات الامنية .

ما هذه البلاد العنيدة بطواقمها السياسية والحزبية التي لا تجد لها مصلحة انتخاب رئيس للجمهورية بعد ١٣ شهر على فراغ بعبدا !!…