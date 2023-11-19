ميريام سكاف: عار علينا الفراغ في أعلى المؤسسات

لا حروب ولا خطر ولا تطويق بلادنا ومنطقة الشرق الاوسط بزنار نار تهزّ جمودنا وتحرّك شعورنا الوطني حيال شغورنا من رأس الدولة الى بقية المؤسسات الامنية .
ما هذه البلاد العنيدة بطواقمها السياسية والحزبية التي لا تجد لها مصلحة انتخاب رئيس للجمهورية بعد ١٣ شهر على فراغ بعبدا !!…
— Myriam Skaff (@MyriamSkaff) November 19, 2023
لا حروب ولا خطر ولا تطويق بلادنا ومنطقة الشرق الاوسط بزنار نار تهزّ جمودنا وتحرّك شعورنا الوطني حيال شغورنا من رأس الدولة الى بقية المؤسسات الامنية .
ما هذه البلاد العنيدة بطواقمها السياسية والحزبية التي لا تجد لها مصلحة انتخاب رئيس للجمهورية بعد ١٣ شهر على فراغ بعبدا !!…
كيف يبدو المشهد الصباحي من الجنوب؟
لتقى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في الدوحة وزير المال القطري علي بن أحمد الكواري ، وذلك ضمن الجولة الرسمية التي يقوم بها سلام إلى الدوحة، تستمر ٤ أيام.