الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
11
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
10:44
خبراء يكشفون لغز كنوز مصرية عثر عليها مدفونة بأسكتلندا
10:28
بالفيديو - سطو على متجر مجوهرات في اسطنبول بالـ"ريموت"
09:51
اليسا تعلق على استهداف فرح عمر وربيع المعماري: فدا مين؟؟
08:48
والدة الصحافية فرح عمر: سيكون هناك ألف فرح
04:31
شاهدوا اخر ظهور لمراسلة الميادين فرح عمر قبل رحيلها
محليات
مراسل الجديد: إستهداف موقع المنارة المعادي المواجه لبلدة ميس الجبل
2023-11-21 | 07:56
A-
A+
مراسل الجديد: إستهداف موقع المنارة المعادي المواجه لبلدة ميس الجبل
مقالات ذات صلة
مراسل الجديد: إستهداف موقع العدو في البياض عند حدود بلدة بليدا والقصف المعادي يستهدف أطراف البلدة و بلدة محيبيب
مراسلة الجديد: إستهداف موقع الجرداح الإسرائيلي المقابل لبلدة الضهيرة
مراسلة الجديد: حزب الله يجدد إستهدافه لمواقع العدو في القطاع الغربي الجرداح والضهيرة وحانيتا والعدو يستهدف محيبيب من موقع بياض بليدا
مراسل الجديد: إستهداف موقع المنارة المعادي المواجه لبلدة ميس الجبل
محليات
الجديد:
إستهداف
المنارة
المعادي
المواجه
لبلدة
الجبل
العودة الى الأعلى
النائب السابق هادي حبيش لـ هنا بيروت: لا أرى ان هذه الحرب ستصل الى مكان فلا الإسرائيلي سيحقق شيء سوى قتل المدنيين ولا حماس ستربح على إسرائيل
من أمام مستشفى جبل عامل في صور .. تغطية الجديد مستمرة عبر البث المباشر التالي:
اقرأ ايضا في محليات
12:03
حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال في موقع بياض بليدا وحققنا إصابات مباشرة
12:03
حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال في موقع بياض بليدا وحققنا إصابات مباشرة
11:40
حزب الله ينعى الشهيد ابراهيم بديع حمزة من بلدة الجميجمة
حزب الله ينعى الشهيد ابراهيم بديع حمزة من بلدة الجميجمة
11:40
حزب الله ينعى الشهيد ابراهيم بديع حمزة من بلدة الجميجمة
حزب الله ينعى الشهيد ابراهيم بديع حمزة من بلدة الجميجمة
11:31
مراسلة #الجديد: انفجار ٣ صواريخ اعتراضية في أجواء بلدة الناقورة
11:31
مراسلة #الجديد: انفجار ٣ صواريخ اعتراضية في أجواء بلدة الناقورة
يحدث الآن
محليات
12:03
حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال في موقع بياض بليدا وحققنا إصابات مباشرة
محليات
11:40
حزب الله ينعى الشهيد ابراهيم بديع حمزة من بلدة الجميجمة
عربي و دولي
11:37
بالفيديو - مشاهد من التحام مقاتلي القسام مع جنود الاحتلال في منطقة جحر الديك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
04:39
تغطية الجديد مستمرة..آخر التطورات جنوب لبنان
15:23
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: مستعدون لتسهيل إطلاق الرهائن بموافقة طرفي النزاع لكننا لا نشارك بالتفاوض الحالي
2023-07-24
فيديو - أخيراً، نادال يُحدد موقفه .. ليو ميسي أم كريستيانو رونالدو؟
2022-12-13
أصقع بقاع الأرض.. جمهورية ياقوتيا تسجل 70 درجة تحت الصفر !
2023-10-12
مجد كيال : واجبنا ان نتحرر من العين الغربية والحق والقيم الانسانية موجودة عند الشعب الفلسطيني
2023-10-17
حزب الله : استهدفنا مجموعة من جنود الاحتلال كانت متمركزة في موقع بياض بليدا بالصواريخ الموجهة وحققنا فيها إصابات مؤكدة
بالفيديو
بالفيديو
10:32
الجديد في تغطية مستمرة ومتواصلة للأوضاع الامنية عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة ... لمتابعة البث المباشر:
09:02
لحظة وصول الشهيـ ـدين فرح عمر وربيع معماري الى قناة الميادين
07:50
لحظة وصول الشهيـ ـدين فرح عمر وربيع معماري الى قناة الميادين
07:39
آخر التطورات عند الحدود الجنوبية
05:00
هشام جابر : الجيش الاسرائيلي يهدف إلى فصل شمال القطاع عن جنوبه
04:50
وقفة تضامنية مع الاعلامية ليال الاختيار في ساحة سمير قصير
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
منوعات
14:47
إلى محبي الموز... خطأ يهدد نشاطك ابتعد عنه خلال هذه الفترة من اليوم!
منوعات
14:47
إلى محبي الموز... خطأ يهدد نشاطك ابتعد عنه خلال هذه الفترة من اليوم!
فن
04:31
شاهدوا اخر ظهور لمراسلة الميادين فرح عمر قبل رحيلها
فن
04:31
شاهدوا اخر ظهور لمراسلة الميادين فرح عمر قبل رحيلها
محليات
05:22
بالفيديو - الرسالة الاخيرة للصحافية الشهيدة فرح عمر
محليات
05:22
بالفيديو - الرسالة الاخيرة للصحافية الشهيدة فرح عمر
محليات
13:33
قطر أبلغت الوزير سلام "3 معامل للطاقة للبنان"... إليكم التفاصيل
محليات
13:33
قطر أبلغت الوزير سلام "3 معامل للطاقة للبنان"... إليكم التفاصيل
محليات
02:33
إنخفاض في أسعار المحروقات..كم بلغت؟
محليات
02:33
إنخفاض في أسعار المحروقات..كم بلغت؟
عربي و دولي
15:07
هيئة البث: حكومة نتنياهو وافقت على مطالب حماس بشأن الأسرى
عربي و دولي
15:07
هيئة البث: حكومة نتنياهو وافقت على مطالب حماس بشأن الأسرى
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023