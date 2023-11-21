حزب الله : هاجمنا بالصواريخ مصنعا تابعا لشركة رافايل للصناعات العسكرية الاسرائيلية في منطقة شلومي واصيب اصابة مباشرة

الله اعلنت المقاومة الإسلامية في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على قصف العدو الصهيوني لمصنع الالمنيوم في منطقة الكفور شمال مدينة النبطية، هاجم مجاهدو المقاومة الاسلاميةعند ‏الساعة 4:15 من عصر يوم الثلاثاء 21-11-2023 بالصواريخ مصنعا تابعا لشركة رافايل للصناعات العسكرية الاسرائيلية في منطقة شلومي واصيب اصابة مباشرة وشوهدت النيران تندلع فيه."