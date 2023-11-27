وزير التربية وصل إلى سرايا صيدا في جولة جنوبية بدأها بلقاء محافظ الجنوب



وصل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي صباحاً إلى محافظة الجنوب، في جولة جنوبية بدأها بزيارة محافظ الجنوب منصور ضو في مكتبه في سرايا صيدا يرافقه المدير العام للوزارة عماد الاشقر مسؤول المساعدات الدولية الدكتورة جورجيا هاشم، ومستشاره الاعلامي البير شمعون.