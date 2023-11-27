وزير التربية وصل إلى سرايا صيدا في جولة جنوبية بدأها بلقاء محافظ الجنوب
وصل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي صباحاً إلى محافظة الجنوب، في جولة جنوبية بدأها بزيارة محافظ الجنوب منصور ضو في مكتبه في سرايا صيدا يرافقه المدير العام للوزارة عماد الاشقر مسؤول المساعدات الدولية الدكتورة جورجيا هاشم، ومستشاره الاعلامي البير شمعون.
وكان في استقبال الوزير الحلبي محافظ الجنوب منصور ضو، رئيس المنطقة التربوية احمد صالح ومسؤول الامتحانات في المنطقة ديب فتوني وعدد من الموظفين.
وسينتقل بعدها الحلبي والوفد لإطلاق مدارس الاستجابة للطوارىء في ثانوية العباسية الرسمية في صور ومدرسة الغازية الرسمية، بهدف تأمين تعليم التلامذة المنتقلين قسراً من قراهم الحدودية إلى أماكن أخرى.