الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

وزير التربية وصل إلى سرايا صيدا في جولة جنوبية بدأها بلقاء محافظ الجنوب

2023-11-27 | 04:06
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
وزير التربية وصل إلى سرايا صيدا في جولة جنوبية بدأها بلقاء محافظ الجنوب
وزير التربية وصل إلى سرايا صيدا في جولة جنوبية بدأها بلقاء محافظ الجنوب


وصل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي صباحاً إلى محافظة الجنوب، في جولة جنوبية بدأها بزيارة محافظ الجنوب منصور ضو في مكتبه في سرايا صيدا يرافقه المدير العام للوزارة عماد الاشقر مسؤول المساعدات الدولية الدكتورة جورجيا هاشم، ومستشاره الاعلامي البير شمعون.

وكان في استقبال الوزير الحلبي محافظ الجنوب منصور ضو، رئيس المنطقة التربوية احمد صالح ومسؤول الامتحانات في المنطقة ديب فتوني وعدد من الموظفين. 
وسينتقل بعدها الحلبي والوفد لإطلاق مدارس الاستجابة للطوارىء في ثانوية العباسية الرسمية في صور ومدرسة الغازية الرسمية، بهدف تأمين تعليم التلامذة المنتقلين قسراً من قراهم الحدودية إلى أماكن أخرى.
وزير التربية وصل إلى سرايا صيدا في جولة جنوبية بدأها بلقاء محافظ الجنوب

محليات

عباس الحلبي

سرايا صيدا

جنوب لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
العثور على جثة فتاة مصابة بطلق ناري.. إليكم التفاصيل
مؤتمر صحافي للنائب جميل السيد في مجلس النواب... للمتابعة مباشرة:

اقرأ ايضا في محليات

سليم عون : تمّ تكريس فكرة سقوط صفقة القرن.. و"بالمنيح ما فيك تاخد شي من إسرائيل"
Play
09:46
Play

سليم عون : تمّ تكريس فكرة سقوط صفقة القرن.. و"بالمنيح ما فيك تاخد شي من إسرائيل"

سليم عون : تمّ تكريس فكرة سقوط صفقة القرن.. و"بالمنيح ما فيك تاخد شي من إسرائيل"

09:46

سليم عون : تمّ تكريس فكرة سقوط صفقة القرن.. و"بالمنيح ما فيك تاخد شي من إسرائيل"

سليم عون : تمّ تكريس فكرة سقوط صفقة القرن.. و"بالمنيح ما فيك تاخد شي من إسرائيل"

أحد أخطر المطلوبين بقبضة قوى الأمن الداخلي
09:25

أحد أخطر المطلوبين بقبضة قوى الأمن الداخلي

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

09:25

أحد أخطر المطلوبين بقبضة قوى الأمن الداخلي

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023