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محليات

ميقاتي إجتمع مع رئيس هيئة مراقبة الهدنة والتقى وزيري الإقتصاد والعدل ونواباً.. إليكم التفاصيل

2023-11-28 | 07:17
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ميقاتي إجتمع مع رئيس هيئة مراقبة الهدنة والتقى وزيري الإقتصاد والعدل ونواباً.. إليكم التفاصيل
ميقاتي إجتمع مع رئيس هيئة مراقبة الهدنة والتقى وزيري الإقتصاد والعدل ونواباً.. إليكم التفاصيل

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيس هيئة الأمم المُتحدة لمُراقبة الهدنة (الأنتسو) باتريك جوشا على رأس وفد، قبل ظهر اليوم في السرايا. وشارك في اللقاء مستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.

وجرى فى خلال الاجتماع عرض لمُختلف مهام الهيئة المُتمثلة فى مُراقبة وقف إطلاق النار والإشراف على اتفاقيات الهدنة ومُساعدة عمليات حفظ السلام الأُخرى التابعة للأمم المُتحدة في المنطقة لتنفيذ مُهمتها.
وفي خلال الاجتماع نوّه جوشا بالدور الذي تقوم به الحكومة اللبنانية لتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701، وضرورة العمل على تنفيذه من قبل كل الاطراف.
وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام الذي أعلن بعد اللقاء: كانت زيارتنا اليوم لدولة الرئيس لاطلاعه على كل تفاصيل الزيارة الإيجابية والمميزة جدا الى قطر، التي قمنا بها الأسبوع الماضي وتخللها لقاءات مهمة للبنان، وكان التركيز فيها له طابع سياسي اقتصادي واجتماعي بامتياز، بدءا من الاجتماع مع رئيس وأعضاء مجلس الشورى  حيث تم التباحث في الشأن اللبناني وفي عدة أمور. وتخلل الاجتماعات أيضا لقاءات مهمة جدا مع وزراء:المالية والطاقة والنقل، والشؤون الاجتماعية والأسرة وعدد من الوزراء الآخرين المعنيين بدعم لبنان في عدة مبادرات.
أضاف: اطلعت دولة الرئيس على المرحلة المقبلة وهي انشاء لجنة متابعة وبدء العمل على اللجنة المشتركة القطرية اللبنانية بالاتفاق مع الجانب القطري، وستركز على مبادرات لدعم الطاقة البديلة في لبنان لتأمين أكثر من450  ميغاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية، أيضا هناك مبادرة تتعلق بموضوع النقل ومبادرات تتعلق بشؤون الأسرة اللبنانية والدعم الاجتماعي، والنقل ومشاريع على المدى الطويل. وهذا كله سيتم  بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وسننقل لجميع الوزراء المعنيين الصورة الإيجابية والدعم الكامل من دولة قطر لهذه الملفات، على أساس أن يبدأ العمل بها مطلع العام المقبل. وأطلعنا دولته  أيضا على الصدى الايجابي الذي وصلنا من إكسبو الدوحة2023  حيث تم فيه الافتتاح الرسمي للجناح اللبناني الذي تميز بنجاح كبير بشهادة وزارة البلديات والمعنيين في "الاكسبو". 
وقال:"تكلمنا أيضا مع وزير البلديات القطري عن مشروع مهم جدا وهو العمل المشترك لإيجاد توأمة بين البلديات القطرية اللبنانية، وستتم دراسة  هذا الموضوع للبدء بالعمل الجدي عليه مطلع العام المقبل لما يقدم من أمور مهمة للبلدبات وللوضع اللبناني العام.
واجتمع رئيس الحكومة مع وزير العدل هنري خوري وعرض معه شؤون وزارته والاوضاع الراهنة.
وإستقبل رئيس الحكومة النائب بلال الحشيمي مع وفد من الأساتذة الجامعيين المتعاقدين.
واعلن النائب الحشيمي بعد اللقاء: "التقينا دولة الرئيس ميقاتي مع وفد من الأساتذة  الجامعيين المتعاقدين  للمطالبة باقرار ملف التقرغ، فعلى مدى أكثر من ثماني سنوات ولغاية الآن لم يبت بأي ملف. ونعرف معاناة الاستاذ الجامعي فالمتعاقد  لا يملك مقومات الحياة من ناحية الراتب والصحة والمدارس، ولذلك كانت المطالبة بالاسراع في بت ملف التفرغ ووعدنا دولة الرئيس خيرا.
واستقبل رئيس الحكومة على التوالي النواب  السادة  وائل بو فاعور،  أحمد رستم ومحمد سليمان.
وإجتمع رئيس الحكومة مع رئيس هيئة الشراء العام جان العليّة والامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير.
وقال العلية  انه تم  خلال الاجتماع البحث في  تطبيق قانون الشراء العام على مناقصات الهيئة العليا للاغاثة لمزيد من الشفافية ، اضافة الى الوضع الاداري لهيئة الشراء العام لكي تتمكن من القيام بمهامها.
واجتمع رئيس الحكومة مع المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك وبحث معه وضع الكهرباء وامكان زيادة ساعات التغذية.
ميقاتي إجتمع مع رئيس هيئة مراقبة الهدنة والتقى وزيري الإقتصاد والعدل ونواباً.. إليكم التفاصيل

محليات

نجيب ميقاتي

السراي الحكومي

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