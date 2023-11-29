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محليات

ماذا في أسرار الصحف؟

2023-11-29 | 00:56
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ماذا في أسرار الصحف؟
ماذا في أسرار الصحف؟

ماذا في أسرار الصحف؟

النهار

طلب أمين عام حزب محدود الانتشار في لبنان من ضابط متقاعد مساعدته في إنشاء جناح عسكري لحزبه تحت عنوان الاستعداد للحرب مع إسرائيل.
لوحظ أن أحزاباً علمانية لم تتحرك جنوباً في الفترة الأخيرة بل اقتصرت التحركات على مجموعات محددة ضمن خطة مدروسة.
شن ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملة على يمنى الجميل بسبب مواقفها الأخيرة لكنها ردت بأن تلك المواقف لا تخضع للابتزاز أو للضغوط لأنها نابعة من قناعات.
أثار انتخاب طبيب سوري نقيباً للأطباء البيطريين ضجة كبيرة ليس بسبب تزوير هويته فحسب إنما بسبب جهل الأطباء به.
تردَّد أنّ “حزب الله” تمكّن من كشف اسم عميل ساعد في تمكّن إسرائيل من قتل ستة مقاومين له في حلب أخيراً، وهو ناشط سابق في صفوفه.

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الجمهورية

دعا قيادي في حزب فاعل مسؤولاً في حزب على الضفة السياسية الأخرى الى قلب الصفحة خلال مناسبة وجدانية جمعتهما اخيراً.
لوحظ أن عدداً من سفراء دول أساسية مؤثرة في المنطقة يطلبون الإجتماع بمدير عام مؤ سسة رسمية لتحضير بعض الملفات ومتابعتها.
أسرّ وزير في أذن مرجع رسمي بتأجيل البت بملف حسّاس ريثما تتضح صورة الحرب في غزة.

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اللواء

تسجّل جهات دولية على مرشح معروف وغير معلن، أنه وضع رصيده بالكامل مع عاصمة عالمية ذات تأثير واسع.
رغم انتظام العمل في بعض المؤسسات العامة، إلاّ أن عقود المصالحة ما تزال تؤخر مستحقات ذوي الحقوق، أكثر من الوقت المحدّد عادة..
تساءلت أوساط دبلوماسية عن سرّ التقارب بين دولة كبرى وأخرى إقليمية نافذة، في ضوء تطورات الأوضاع المرتبطة بحرب غزة.

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نداء الوطن

قبل ساعات من وصول الموفد الفرنسي حاول بعض القوى السياسية الاطلاع على موقف مرجع روحي وما اذا كان سيطرح أسماء مرشحة للرئاسة، فكان الجواب: عندما يصل الضيف نقرر.
جرى تواصل بين عدد من النواب للعمل على التصدي لمحاولة «حزب الله» تحميل الدولة كلفة أضرار الاعتداءات الاسرائيلية في الجنوب.
تقصّد مرجع روحي الغمز أمام وفد ديني زاره، من قناة بعض الأطراف التي تهاجمه وفق أجندة سياسية وتحظى بغطاء هذا الوفد.

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البناء

قال رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأميركي في جلسة استماع إن التقارير التي وصلته عن اتجاهات الرأي العام تجاه ما يجري في غزة تقول إن الغالبية الأميركية تصبح أكثر راديكالية في موقفها من حرب غزة، وتنتقل تدريجياً من انتقاد الوحشية الإسرائيلية الى تأييد القضية الفلسطينية بما في ذلك حق المقاومة وأن نسبة لا يُستهان بها باتت تؤيد حركة حماس وتصفها بحركة التحرّر الوطنيّ.
قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى لبنان لا صلة لها بالملف الرئاسي إلا من حيث العنوان وهي تهدف إلى استكشاف ما اذا كان لبنان قد طلب من حركة حماس إضافة ملف الإفراج عن المناضل جورج عبدالله إلى ملف تبادل الأسرى واشتراط ذلك لإتمام إطلاق سراح الفرنسيين المحتجزين في غزة باعتبار الملف أولوية رئاسية فرنسية الآن.

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الأنباء

حسابات جديدة على خط استحقاق أساسي ومحاولات تسويقية من قبل البعض.
موقف دولي حازم تتبلّغه المقرات الرسمية خلافاً لمحاولات تغيير الواقع القائم.

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ماذا في أسرار الصحف؟

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أسرار الصحف

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"النهار": لودريان ينقل اقتراحين: مؤتمر أو جلسة مفتوحة
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