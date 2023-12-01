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محليات

طقس نهاية الاسبوع دافىء والحرارة فوق معدلاتها الموسمية

2023-12-01 | 03:31
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طقس نهاية الاسبوع دافىء والحرارة فوق معدلاتها الموسمية
طقس نهاية الاسبوع دافىء والحرارة فوق معدلاتها الموسمية

 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إجمالا وارتفاع بسيط في درجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية مترافقة بنسبة رطوبة منخفضة.
وجاء في النشرة الاتي: 
-الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بشكل ملحوظ يوم الإثنين، ومن ثم تعود للإنخفاض التدريجي يوم الثلاثاء حيث يتحول الى خريفي متقلب.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و 21 درجة، طرابلس بين 10 و 19 درجة، وفي زحلة بين 4 و14 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: قليل الغيوم إجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع نسبة رطوبة منخفضة.
السبت: قليل الغيوم إجمالا وارتفاع بسيط في درجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية مترافقة بنسبة رطوبة منخفضة.
الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة ونسبة رطوبة منخفضة وارتفاع إضافي في درجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية حيث يكون الطقس دافئا نسبيا نهارا ، مع رياح جنوبية شرقية ناشطة واحتمال أن تكون محملة بطبقات خفيفة من الغبار.
الإثنين: غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع اضافي ملحوظ في درجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة مع رياح ناشطة محملة بطبقات خفيفة من الغبار.
-الحرارة على الحرارة من 15 الى 24 درجة، فوق الجبال من 5 الى 17 درجة، في الداخل من 6 الى 20 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية شرقية نهارا، جنوبية شرقية ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و25 كم/س.
-الانقشاع: جيد اجمالا .
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 50%
-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.
-الضغط الجوي: 768 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6,25
-ساعة غروب الشمس: 16,29

طقس نهاية الاسبوع دافىء والحرارة فوق معدلاتها الموسمية

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