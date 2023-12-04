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محليات

كيف سيكون الطقس خلال الأيام المقبلة؟

2023-12-04 | 01:46
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كيف سيكون الطقس خلال الأيام المقبلة؟
كيف سيكون الطقس خلال الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس خريفي مستقرّ ودافىء على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية، ويستمر حتى مساء يوم الثلاثاء حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي متمركز فوق الجزر اليونانية، ومن المتوقع أن يشتدّ تأثيره اعتباراً من الأربعاء حيث تشتدّ غزارة الأمطار مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين ١٣ و ٢١ درجة، طرابلس بين ١٠ و ١٩ درجة، وفي زحلة بين ٤ و ١٤ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها بحدود ال ٥ درجات على الساحل. يتحول الطقس بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة كما تنشط الرياح خاصة جنوب البلاد وتكون محملة بطبقات من الغبار مع بقاء نسبة الرطوبة المنخفضة.

الثلاثاء: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية. ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من المساء ويتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم خلال الليل وتتساقط أمطار متفرقة أحياناً.

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب بشكل كثيف أحياناً على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة، تشتد غزارتها أحياناً اعتباراً من الظهر مع حدوث برق ورعد. تنشط الرياح كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق خلال النهار ومن المتوقع أن تلامس ال ١٨٠٠ متر خلال الليل.
 
كيف سيكون الطقس خلال الأيام المقبلة؟

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