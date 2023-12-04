بخاري يزور رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق تمام سلام

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري اليوم بزيارة رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق تمام سلام في داره في منطقة المصيطبة في بيروت.



وكان اللقاء مناسبة تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين ومجمل التطورات الراهنة التي يعيشها لبنان سياسيًا وإقتصاديا وخاصة الملف الرئاسي والتطورات التي تعيشها الاراضي المحتلة والاعتداءات التي يتعرض لها قطاع غزة ومانتج عنها من قتل الاف الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.