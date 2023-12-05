استشهاد عامل سوري واصابة اثنين من عائلته جراء عدوان اسرائيلي استهدف مزرعة دواجن في ارنون

استشهد عامل سوري وجرح 2 من افراد عائلته جراء عدوان اسرائيلي استهدف مساء اليوم مزرعة لتربية الدواجن في المنطقة الواقعة بين بلدة ارنون ومجرى نهر الخردلي.

وفي التفاصيل ان المدفعية الاسرائيلية استهدفت بقذائفها مساء اليوم، مزرعة لتربية الدواجن تعود لمواطن من آل قاطباي تقع بين بلدة ارنون ومجرى الخردلي، ما ادى الى استشهاد السوري خالد ابو عبدو وجرح 2 من افراد عائلته وهم يعملون ويقيمون في المزرعة المستهدفة.

ونقلت سيارة اسعادف تابعة للهيئة الصحية الاسلامية الشهيد والمصابين الى مستشفى الشيخ راغب حرب في تول.