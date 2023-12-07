ميقاتي: الاجـ رام الاسرائيلي لا حدود له واستهداف المؤسسات الاعلامية يهدف الى اسكات كل صوت يفضح العدوان

ميقاتي: الاجرام الاسرائيلي لا حدود له واستهداف المؤسسات الاعلامية يهدف الى اسكات كل صوت يفضح العدوان

جدد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ادانة الكيان الاسرائيلي على استهدافه الطاقم الصحافي خلال عدوانه المستمر على لبنان ما ادى الى استشهاد وجرح العديد منهم.

وتعليقا على التقريرين اللذين اصدرتهما وكالتا "رويترز" و"الصحافة الفرنسية" بشأن استشهاد الصحافي والمصوّر الصحافي في رويترز عصام عبدالله وجرح ستة آخرين هم مصورا " وكالة الصحافة الفرنسية" كريستينا عاصي وديلان كولنز، ومصورا رويترز ثائر السوداني وماهر نزيه، مراسلة قناة الجزيرة كارمن جوخدار وزميلها المصور إيلي براخيا في الثالث عشر من تشرين الاول الفائت، قال رئيس الحكومة: إن الاجرام الاسرائيلي لا حدود له، وهذا ما نشهده في غزة وجنوب لبنان. كما أن استهداف المؤسسات الاعلامية يهدف الى اسكات كل صوت يفضح العدوان الاسرائيلي.

واضاف ميقاتي : "إن الحكومة اللبنانية ستتخذ الاجراءات كافة لضم التقريرين الى الشكوى المقدمة أمام مجلس الامن الدولي ومتابعتها.وقد تواصلت في هذا الاطار مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب لاجراء المقتضى.

كما تواصلت مع وزير الاعلام زياد مكاري الذي باشر الاجراءات العملانية لتقديم الشكاوى المطلوبة لدى المراجع الدولية المختصة. وهو ايضا في صدد مراسلة سفراء الدول الكبرى العاملة في لبنان للطلب اليها اتخاذ الموقف المناسب من التقريرين.

رحم الله الشهيد عصام عبدالله وجميع الشهداء الصحافيين والمصورين والعاملين الذين سقطوا في العدوان الاسرائيلي على الجنوب وتمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى."