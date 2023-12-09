الوزيرة السابقة ماري كلود نجم لـ #الجديد : تطبيق القرار 1701 يجب ان يكون من الجهتين والاولوية بالنسبة لنا ان نملك اوراق قوة على الارض وان نعمل على الحصانة الداخلية وليس على الكيدية