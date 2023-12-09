الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

منخفض جوي متمركز شمال غرب تركيا يؤثر بشكل سريع على لبنان حتى مساء اليوم ... كيف سيكون الطقس في الايام المقبلة ؟

2023-12-09 | 05:41
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
منخفض جوي متمركز شمال غرب تركيا يؤثر بشكل سريع على لبنان حتى مساء اليوم ... كيف سيكون الطقس في الايام المقبلة ؟
منخفض جوي متمركز شمال غرب تركيا يؤثر بشكل سريع على لبنان حتى مساء اليوم ... كيف سيكون الطقس في الايام المقبلة ؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح احيانا خاصة في المناطق الجنوبية ، يتحول الطقس تدريجا الى قليل الغيوم مساء.
وجاء في النشرة الآتي:


- الحال العامة: منخفض جوي متمركز شمال غرب تركيا يؤثر بشكل سريع على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا حتى مساء اليوم السبت حيث يستقر تدريجيا ومن المتوقع أن يتأثر لبنان مجددا بمنخفض جوي اخر اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة نسبيا حيث تتساقط أمطار غزيرة أحيانا مع نشاط بسرعة الرياح ويستمر تأثيره حتى مساء الاربعاء المقبل.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و 21 درجة، طرابلس بين 10 و 19 درجة،  وفي زحلة بين 4 و 14 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم غائم اجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا فترة قبل الظهر مع حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح وتشتد احياناً خاصة في المناطق الشمالية، تتساقط الثلوج على المرتفعات اعتبارا من ارتفاع 2100 متر، تخف حدة الامطار اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث انفراجات و تنحسر تدريجيا خلال الليل حيث يتحول الطقس الى غائم جزئيا، نحذر من تكون الجليد على الطرقات التي تعلو عن ال 2200 متر فجر يوم الأحد. الأحد: غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح احيانا خاصة في المناطق الجنوبية ، يتحول الطقس تدريجيا الى قليل الغيوم مساء.
الإثنين:غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية. الثلاثاء:غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب كثيف أحيانا على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بحدوث برق ورعد خاصة من بعد الظهر ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر وما فوق وتلامس ليلا ال 2000 متر.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 12 الى 20 درجة، فوق الجبال من 8 الى 14 درجة، في الداخل من 9 الى 14 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 20 و35 كم/س، تنشط أحيانا خاصة في المناطق الشمالية وتلامس سرعتها ال 50 كلم/ساعة.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء إجمالا على المرتفعات بسبب الضباب والأمطار.

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين65  و85% 

- حال البحر: مائج اجمالا.

- حرارة سطح الماء: 23°م.

- الضغط الجوي:  761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:   06,32
   ساعة غروب الشمس: 16,30  .

منخفض جوي متمركز شمال غرب تركيا يؤثر بشكل سريع على لبنان حتى مساء اليوم ... كيف سيكون الطقس في الايام المقبلة ؟

محليات

طقس

منخفض جوي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالصور- المركز الاستشفائي التابع للجيش اللبناني الذي استهدفه الاحتلال الاسرائيلي في بلدة عين ابل امس
وسائل إعلام العدو: عقب دوي صفارات الإنذار في "مسكاف عام" تم رصد إطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023