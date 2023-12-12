سعيد مالك : لا تستطيع الحكومة أن تذهب الى التعيين.. وهذه هي الإمكانيات الـ 3 البديلة

سعيد مالك : لا تستطيع الحكومة أن تذهب الى التعيين.. وهذه هي الإمكانيات الـ 3 البديلة